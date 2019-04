Rufus T. Firefly tocaran l'11 d'abril a la sala 2 d'Apolo

Tiempo de lectura: 1



Rufus T. Firefly, el grup de música rock amb tocs de psicodèlia, tocarà a la sala 2 d'Apolo el pròxim dijous 11 d'abril, on presentaran el seu disc 'Loto'. Després del seu anterior disc 'Magnolia', on parlen d'amor, art i naturalesa, i començaven a descobrir el seu propi estil i perfeccionaven el seu so i la profunditat de les textures. Amb una vista general dels seus dos discos, podem definir-los com un sol disc, però llençats amb un any de diferència.