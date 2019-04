'El Rey de la Magia', la botiga més antiga de màgia que encara segueix en funcionament

Tiempo de lectura: 1



La botiga de màgia 'El Rey de la Magia' del carrer Princesa número 11 va ser un dels primers establiments de màgia del món sencer, però actualment és el més antic que segueix en funcionament.

En Joaquín Verdegás fou qui va obrir la botiga l'any 1881 gestionant-la durant 50 anys, va ser l'única botiga de màgia de la península. Com en Joaquín no va tenir descendència, va cedir la botiga a un bon client seu que va estudiar l'art de la màgia, on el seu legat perdura fins avui.