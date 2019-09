Reus tindrà un centre per tractar l'Alzheimer

La Fundació Rosa María Vivar tindrà un centre pioner en el tractament de la malaltia d'Alzheimer a Reus. Amb un centre diürn terapèutic per a malalts i amb una unitat d'estimulació i rehabilitació cognitiva, aquest centre celebrarà els dies 26, 27 i 28 de setembre unes jornades de portes obertes per donar-se a conèixer a possibles pacients i famílies sempre acompanyats per un guia. Parlem de l'origen d'aquesta iniciativa amb la Margarita Oliva, de la Fundació Rosa Maria Vivar.