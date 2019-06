El retorn de Chucky a la pantalla gran

Tiempo de lectura: 1



Avui a la secció del Víctor Esquirol parlarem de tres pel·lícules d'estrena: 'El muñeco diabólico', 'Los muertos no mueren' i 'Els dies que vindran'. 'El muñeco diabólico' tracta sobre, una mare que li regala al seu fill un ninot per al seu aniversari, sense ser conscient de la naturalesa maligna que s'amaga al seu interior. A 'Los muertos no mueren', els morts tornen a la vida a la petita localitat de Centerville, i un grup de personatges els haurà de fer front. A 'Els dies que vindran', narra la història d'una parella, la Vil i en Lluís, que tan sols han sortit un any i ja han descobert que estan 'embarassats'; aquesta pel·lícula mostra les aventura de la parella barcelonina durant aquests nou mesos, i el gir que donaran les seves vides, les seves pors, alegries, les seves expectatives i la realitat que durant l'embaràs hauran d'afrontar. Utilitzant l'embaràs real de la parella d'actors protagonistes, la pel·lícula explora la dificultat de compartir l'un amb l'altre l'experiència del procés.