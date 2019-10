Retiren uns 500 quilos de residus del fons marítim de Cadaqués

El projecte ha permès la retirada de 26 objectes que hi havia en el fons marí de la Bahia de Cadaqués. Els residus eren elements d'embarcacions que ja no els hi donaven ús i embarcacions enfonsades. Els objectes retirats pesaven aproximadament uns 500 quilos en total. El projecte és una iniciativa de l'ONG SEO BirdLife amb l'ajuda d'Ecoembes i està previst fer-se en més punts de l'estat Espanyol amb l'objectiu de preservar els camps de posidònia del mar mediterrani. Parlem amb Pep Arcos, coordinador del Programa Marino de SEO/BirdLife.