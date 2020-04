La restauració demana al govern intervenir els lloguers. Pot aguantar el teixit sense turisme?

El Gremi de Restauració de Barcelona, organització empresarial que representa al sector de l'hostaleria (bars, restaurants i cafeteries) d'aquesta ciutat, denúncia la insostenible situació dels hostalers que desenvolupen el seu negoci en un local de lloguer: majoritàriament els arrendadors exigeixen que es continuï pagant el lloguer malgrat el tancament forçós decretat pel Govern; accepten posposar-lo, però no rebaixar-lo o condonar-lo. "Davant aquesta situació, és indispensable que l'executiu de Pedro Sánchez assumeixi la necessitat d'intervenir el mercat dels lloguers comercials de les activitats econòmiques que, com l'hostaleria, tenen prohibit operar durant l'estat d'alarma". Explica Roger Pallarols, director del gremi.

En un primer moment, el Gremi va recomanar als hostalers proposar un acord als seus arrendadors. “Apel·lar a la bona fe no ha servit de res”, lamenta Roger *Pallarols, director de l'entitat; “la cadena de solidaritat no funciona”. En molts casos, la propietat accepta rebre ara la meitat del lloguer i l'altra meitat, abans que acabi l'any. “La motxilla de deutes ajornats per al segon semestre cada vegada pes més i acabarà aixafant a moltes empreses”. S'amenaça amb desnonar a les que no atenguin els pagaments.

La resposta del sector immobiliari és encara més censurable en el cas de les grans forquilles. “El Govern ha de deixar de protegir-los i passar a donar empara a la part vulnerable d'aquesta equació: els hostalers als quals se'ls ha obligat a suspendre l'activitat. Si el Govern vol evitar la fallida d'empreses i els acomiadaments correlatius, ha de prendre cartes en l'assumpte i assumir amb valentia i determinació que l'excepcionalitat absoluta de les circumstàncies actuals justifica la intervenció temporal del mercat de lloguer”.

Al mateix temps, les declaracions de la ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, han causat profund neguit entre els hostalers: es dibuixa un escenari en el qual el sector continuarà “molts mesos” sense activitat (o funcionant a mig gas). “Com pretenen que paguem el lloguer durant tot aquest temps?”, es pregunta Pallarols. “Cal suspendre els lloguers i també allargar els ERTE per força major”.

Intervenció a curt, mitjà i llarg termini

La intervenció dels lloguers comercials ha de contemplar els següents 3 estadis segons la proposta del gremi de restauració de Barcelona:

1. A curt termini: mentre duri el tancament obligatori.

En aquesta fase, el Govern ha d'establir la condonació forçosa de rendes: l'hostaler arrendatari no paga el lloguer ara ni tampoc haurà de pagar-lo més endavant. És indispensable que aquesta mesura sigui retroactiva i faci efecte des del 14 de març.



2. A mitjà termini: la reobertura amb aforament reduït.

Si en una primera fase de reactivació l'hostaleria es veu obligada a reduir l'aforament dels locals, la renda ha de reduir-se en igual proporció. Aquesta conseqüència no pot quedar a l'arbitri dels arrendadors, sinó que ha d'imposar-se per llei.



3. A llarg termini: la reconstrucció econòmica.

Fins ara el turisme internacional havia tingut un pes molt important en ciutats com Barcelona, Madrid, València, Palma, etc. No hi ha dubte que, durant els pròxims 12-24 mesos, l'arribada d'aquests turistes serà testimonial. Es produirà una evident disminució dels ingressos de l'hostaleria, per la qual cosa els lloguers negociats en època de bonança hauran de ser objecte de revisió. És obligatori arbitrar un mecanisme d'àmbit estatal que permeti renegociar a la baixa els lloguers comercials sense que l'arrendador pugui oposar-se a això.