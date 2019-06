Un repàs al segle XX a l'exposició '50 fotografies con historia'

Tiempo de lectura: 1



El José Maria Díaz-Maroto, comissari de l'exposició '50 fotografías con historia', que consisteix en observar els darrers 80 anys d'Espanya durant el segle XX a través de fotografies recollides d'artistes com ara Joan Fontcuberta, Oriol Maspons o Sandra Balsells. La col·lecció és una demostració del recorregut de la societat espanyola durant vuit dècades en aquesta disciplina artística, així com un repertori d'estils fotogràfics des de les primeres dècades fins a les més actuals; totes des d'un punt de vista on prima l'anàlisi de la mirada de la fotografia i el context històric en el que van ser presses.