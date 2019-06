EA es refereix a les caixes de botí com "mecàniques sorpresa" i les compara amb els ous Kinder

L'Edu Porta com cada dimarts ens porta la actualitat de les noves tecnologies, i sobre com el seu ús ens pot canviar el futur

Netflix Espanya augmenta el seu preu en les tarifes estàndard i premium, pujant-les un euro en el cas el pla estàndard i dos euros en el pla premium. Apple retirarà les bateries dels MacBook Pro d'entre 2015 i 2017 per un risc d'incendi, Amazon estrena el seu servei de rènting amb entrega a domicili on els clients podran gaudir d'un catàleg de vehicles ordenats per segments i podran ser conegudes per una quota fixa.