Reduir la contaminació a Barcelona evitaria 400 morts

La contaminació mata cada any a Barcelona a 400 persones, segons les estimacions de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). L'ajuntament va alertar que la capital catalana supera de 'manera sistemàtica' des de fa més de dues dècades els màxims de nivell de contaminació atmosfèrica recomanats per l'OMS, que són més estrictes que els marcats per la Comissió Europea. Per això l'equip de govern s'ha fixat com a objectiu a curt i mitjà termini reduir el trànsit i el nombre de vehicles que entren i surten cada dia de la ciutat. Ens fa una valoració d'aquestes dades Gemma Tarafa, Presidenta de SPB i Regidora de Salut.