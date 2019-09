Recurs contra un pla parcial a Llançà

Les entitats ecologistes Salvem l'Empordà i SOS Costa Brava han presentat un recurs de reposició a l'Ajuntament de Llançà contra l'aprovació definitiva de la reparcel·lació del pla parcial del sector de La Selva. També ho han posat en coneixement d'Urbanisme. Els ecologistes asseguren que la urbanització té un «potencial» de 170 habitatges i una ocupació de 5 hectàrees.

Marta Valldosera, de SOS Costa Brava i Salvem l'Empordà, assegura que estan satisfets pels resultats però resten expectants del que ha d'arribar. "Els economistes diuen que aquest creixement desfermat no aporta progrés: rendes per càpita baixes, altes taxes d'abandonament escolar, taxes d'atur altes... El creixement encarat a segones residències no aporta riquesa. Seguir creixent per continuar tenint els mateixos col·lapses no té sentit".