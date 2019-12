La rebaixa històrica de preus al transport públic de Barcelona

Hi ha canvis molt importants a les tarifes dels títols del transport públic. L'ATM ha decidit canviar i simplificar els títols de TMB a partir de gener del 2020, i ahir dimecres dia 4 de desembre les han presentat.

Ja fa anys que es demanava un canvi en els títols de TMB, poder tenir viatges il·limitats en un mes per menys de 40 euros, que és la primera vegada que és tan baix. Molts usuaris han manifestat la seva indignació per la desaparició de la T-10, que ara rep el nom de T-Casual, és 1,15 € més car i és unipersonal, és a dir, s'haurà d'introduir el DNI, i només el podrà utilitzar aquell usuari. Els que surten més beneficiats en aquest canvi són els usuaris més habituals.

Els canvis més destacable són: La T-10 desapareix definitivament i a partir d'ara, hi haurà dos títols bàsics: la T-Casual (substitutiu directe de la T-10) i la T-Usual que substitueix la T-Mes i la T-50/30. El bitllet senzill es manté amb un preu de 2,40 euros, també trobem la nova targeta T-Grup, que permetrà fer 70 viatges en 30 dies i que està pensada per a grups siguin escolars, o de viatges, entre d'altres. Continua la T-Jove, on abans tenia un preu de 105 € i passa a 80 €, la T-16, per als menors de 16 anys, i la T-Dia, per a turistes, que augmentarà una mica el seu preu.

Parlem amb Ricard Riol, de l'associació per la promoció del transport públic.

