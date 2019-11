Quins senyals ens diuen que una adolescent pateix violència de gènere

El 27,4% dels joves d'entre 15 i 29 anys creu que la violència de gènere és "una conducta normal" dins d'una parella. En aquests dos darrers anys la idea que no té res d'estrany mirar el mòbil de la parella quan et sembla que t'enganya ha crescut entre els adolescents i els joves: el 2017 ho pensava el 14,5% i ara, el 16,5%. La millor manera d'actuar a continuació és buscar suport en el grup d'amics de la jove. Per prevenir aquesta violència en adolescents, és abordar la situació des de la infància. Parlem amb José Ramón Ubiedo, professor col·laborador en psicologia i ciències de la UOC.