Quina és la situació dels autònoms a Catalunya?

Catalunya va tancar l'exercici 2019 amb un total de 549.811 autònoms, dels quals 121.000, un 22%, cotitza pel mínim malgrat superar els 30.000 euros nets anuals, mentre que al voltant de 77.000, la qual cosa es tradueix en un 14%, cotitza "molt per damunt" dels seus ingressis reals, si bé no supera els 12.000 euros nets anuals.

Per a revertir aquesta situació, han proposat una escala progressiva en funció dels ingressos reals amb cinc trams, de manera que els autònoms que no superen el salari mínim interprofessional (SMI) i no poden pagar els 286 euros de quota tinguin una quota de 150 euros mensuals, la qual cosa també repercutirà a rebre una menor quantitat de les prestacions socials.

Els que superin el salari mínim interprofessional (SMI) i no arribin a 30.000 euros nets anuals (el 70% del col·lectiu), pagarien els 286 euros mensuals; els que ingressin de 30.000 a 40.000 euros nets pagarien 367 euros; els que obtenen entre 40.000 i 60.000 euros pagarien 430 euros, i els de més de 60.000 euros, 570 euros.

A Catalunya, la situació dels autònoms ha canviat, és el primer any que s'han perdut de 1500 actius. Aproximadament el col·lectiu no varia quant a manteniment de l'activitat, malauradament el 17% tanca abans dels onze mesos, el 78% es dedica al sector serveis, el 81% dels treballadors no té assalariats, el 54% fa més de cinc anys que duu a terme la seva activitat i el 87% cotitza per la base de cotització mínima, fixada en els 944,4 euros.

A més, ha apuntat que en el conjunt d'Espanya existeixen 3,2 milions d'autònoms, dels quals 300.000 són falsos autònoms, i a Catalunya hi ha prop de 550.000, i entre 45.000 i 50.000 són falsos autònoms.

Parlem amb Sandra Zapatero, presidenta de la unió de treballadors autònoms de Catalunya.