Quin nivell de fiabilitat tenen els electrodomèstics?

L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha realitzat una enquesta que recull l'experiència de més de 90.000 consumidors europeus (entre els quals hi havia 15.216 espanyols) sobre la durada i fiabilitat dels principals electrodomèstics. Els resultats d'aquest estudi es publiquen en la revista OCU-Compra Mestra del mes de gener. Per a rentadores i rentavaixelles el principal motiu del canvi d'electrodomèstic és el car que resulta la reparació. L'OCU demana mesures per a augmentar la durada dels electrodomèstics i que els fabricants informin sobre la vida mitjana dels seus productes.

Per a l'elaboració d'aquesta enquesta OCU ha tingut en compte l'experiència de més de 90.000 consumidors de Bèlgica, França, Itàlia, Portugal i Espanya, que han respost a un qüestionari per a avaluar la durada i fiabilitat dels seus principals electrodomèstics (frigorífics, rentadores, rentavaixelles i assecadores). Se'ls va preguntar per la durada de l'últim aparell que van tenir abans de l'actual i per una altra per les avaries que han sofert en els últims anys, per la importància de les mateixes i finalment el seu nivell de satisfacció general amb l'electrodomèstic. Totes aquestes dades permeten elaborar un índex de fiabilitat per marca que resulta molt útil a l'hora de triar un electrodomèstic.

Respecte de la fiabilitat, els resultats varien en funció de l'electrodomèstic en qüestió. OCU ha construït sobre la base de l'experiència dels usuaris un índex de fiabilitat que té en compte, entre altres factors, la freqüència de les avaries i la importància d'aquestes. En general les marques més duradores són també les més fiables, encara que hi ha excepcions en què els electrodomèstics més fiables no sempre resulten els més satisfactoris.

Parlem amb Enrique García, portaveu de l'OCU.