Quin és l'origen de l'arbre de Nadal?



Un dels elements que no sol faltar en gairebé cap llar, comerç o plaça principal d'una població és el típic arbre de Nadal, decorat amb les seves garlandes, boles i llums.

Hi ha diverses teories sobre quin és l'origen d'aquest element tan significatiu del Nadal, però la majoria d'experts apunten al fet que és la conseqüència d'una antiquíssima tradició que realitzaven els Celtes, els qui amb l'arribada del solstici d'hivern realitzaven una ofrena a «*Frey» (Déu del Sol i la fertilitat), adornant un arbre al qual denominaven «*Idrasil» (Arbre de l'Univers).

Segons una antiquíssima creença germànica, era un arbre gegantesc el que sostenia al món i el que suportava en les seves branques el pes de la lluna, el sol i les estrelles –això explicaria el costum de posar llums als arbres–. Un arbre que era, a més, el símbol de la vida ja que, a l'hivern, quan gairebé tota la naturalesa apareixia morta, aquest no perdia el seu verd fullatge.

En el segle VIII, el religiós Bonifacio (canonitzat en sant després de la seva mort l'any 754) va ser enviat pel papa Gregori II a evangelitzar els països de Centreeuropa i en arribar a Alemanya es va trobar amb l'antiga tradició cèltica i la va reconvertir en un costum cristià, decorant i dedicant un arbre al natalici del Messies.

Però encara hauria de passar una mica més d'un mil·lenni perquè l'arbre de Nadal (tal com el coneixem avui dia) es popularitzés. Va ser a partir de 1840, quan la Reina Victòria del Regne Unit va contreure matrimoni amb el príncep alemany Alberto de Saxònia, qui va portar fins a Anglaterra el costum d'adornar un arbre.

Es podria dir que la Reina Victòria i la seva família van ser uns autèntics «*influencers» de la seva època, ja que tota aquells costums que realitzaven acabaven sent copiades per la resta de ciutadans britànics i per altres cases reials europees.