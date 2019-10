¿Que te doy de comer? El llibre perquè els nens petits mengin de forma saludable

Ens visiten Aitor Sánchez i Lucía Martínez per presentar-nos el seu nou llibre ¿Qué le doy de comer?

Sinopsis: A ¿Qué le doy de comer?, descobrirem no només com podem enfocar els primers mesos d'alimentació sòlida dels bebès, sinó que també ens armarem d'arguments per a triar millor i amb més criteri aquells aliments que seleccionem per als nens. A més, tractarem temes educacionals relacionats amb el menjar i explorarem situacions quotidianes com si s'ha d'emportar el mòbil a la taula o com poden participar els nens en aquelles tasques que comporta alimentar a la família.