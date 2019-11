Quasi 500 persones van morir a Catalunya en accidents de trànsit a la ciutat

S'ha publicat el 2n rànquing de punts vermells de la línia directa on senyala les vies i circumval·lacions amb més accidents produïts en els darrers anys, on podem trobar carrers com avinguda diagonal, plaça pius XII, prop del Camp Nou, entre d'altres. En els últims 5 anys, 2.360 persones han perdut la seva vida en accidents de tràfic en la ciutat, i 24.000, han resultat ferits greus. Els accidents més comuns en ciutat més comuns és la col·lisió posterior o impacte lateral. Parlem amb Santiago Velázquez, responsable de comunicació de LD.