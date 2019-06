La quarta entrega d'aquesta màgica història animada

Tiempo de lectura: 1



Com cada divendres, fem el repás de les estrenes de cinema on tenim: 'Godzilla: rey de los monstruos', on els criptozoólegs de l'agència Monarch tracten d'enfrontar-se a un grup d'enormes monstres, incloent-hi el propi Godzilla. Entre tots intenten resistir a les envestides de Mothra, Rodan o de l'últim némesis de la humanitat: King hidorah. Aquestes ancianes criatures faran tot el possible per sobreviure, posant en risc l'existència de l'ésser humà en el planeta. 'Toy Story 4' on Woody sempre ha tingut clar quina és la seva labor en el món, i quina és la seva prioritat: cuidar al seu amo, sigui Andy o Bonnie. Però quan Bonnie afegeix Forky, una nova i lluent joguina a la seva habitació, arrenca una nova aventura que servirà perquè els vells i nous amics li ensenyin a Woody el gran que pot ser el món per a una joguina. I per últim tenim 'En los 90', una història on Stevie, un noi de 13 anys que viu al Los Angeles dels anys 90, passa l'estiu bregant amb els problemes de la seva vida domèstica i divertint-se amb el seu nou grup d'amics, que ha conegut en una botiga de skate.