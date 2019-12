Quan hem de regalar el primer mòbil als nanos?

Quan donar un mòbil el teu fill o filla és una pregunta a la qual s'enfronten molts pares, però lamentablement, no hi ha una edat concreta, ja que cada família viu diferents realitats. El més freqüent és donar el mòbil cap als 12 anys, al passar de primària a secundària. I ara que s'apropa el Nadal, ja es comencen a demanar el primer telèfon mòbil.

Segons dades publicades, a Espanya el 25% dels nens ja tenen mòbil propi als 10 anys, gairebé el 75% ho té als 12 i més del 90% als 15 anys. No obstant això, malgrat aquesta realitat, els experts alerten que l'edat recomanada per a tenir un mòbil propi és els 16 anys. Però cada nen és un cas diferent i cal tenir en compte diversos factors que faran que es trobi la resposta a si és el moment de regalar el primer mòbil a un fill.

Una de les raons per la que els fills comencen a tenir mòbil és per tenir-los localitzats, per seguretat, i una altra raó molt important és la pressió social i la del mateix fill. Aquesta sorgeix arran de que en el seu entorn veu que tots els seus amics en tenen un i no vol ser menys. Ha de ser una decisió meditada, pensada entre els pares amb la finalitat de destriar si, realment, el fill està preparat per a això.

Per això, cal observar i analitzar com és el nostre fill, veure quin nivell d'autonomia té a l'hora d'estudiar, de fer les seves tasques, de cuidar el seu material, quines notes té, si és responsable. Això ens donarà pistes sobre si és o no el moment adequat.

Parlem amb José Ramón Ubieto, psicoanalista i professor a la UOC.