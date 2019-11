Ha pujat, encara més, la violència a Barcelona?

Fa temps que els vigilants dels transports públics estan alertats per culpa dels casos d'agressions en determinades zones de la ciutat i, aquest últim any, ha augmentat considerablement el nombre d'agressions. Els vigilants reclamen un material i unes condicions adequades amb relació al vandalisme que estan patint, i se'ls reconegui com a agent de l'autoritat. Parlem amb Nacho Arroyo, secretari d'organització del Sindicat professional de seguretat privada.