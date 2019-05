El pròxim dijous 16 de maig convocada vaga d'ensenyament públic per part dels docents

Tiempo de lectura: 1



Parlem amb la Laia Martí, Secretaria d'Ensenyament de la UGT Educació per la vaga del dijous dia 16 de maig i els motius que l'han propiciat. Les causes que ens expliquen han sigut principalment per les retallades des de l'etapa de crisis el 2010, i els docents estan demanant que aquestes retallades a l'educació publiques es reverteixin. Els professors també es queixen per l'incompliment de tractats per part del Govern i el menyspreu de les institucions per solucionar la problemàtica que passa l'educació pública.