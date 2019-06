Protecció Civil ens dóna recomanacions per no provocar un incendi

Tiempo de lectura: 1



La Montse Román, responsable d'operacions civils de Protecció Civil, ens recorda les prevencions per no provocar un incendi. Els consells bàsics que hem de seguir per no provocar un incendi, i més com a una recomanació, no tirar burilles a la natura i ara amb la revetlla de Sant Pere, també hem de tenir compte amb els focs d'artifici i més en aquesta revetlla per la calor dels darrers dies; hem de tenir en compte no llençar petards en zones properes de terreny agrícola, urbanitzacions envoltades de bosc o camps o preferiblement anar a zones urbanes a gaudir dels focs artificials o fanals. També hem de tenir cura amb les guspires de les barbacoes a l'aire lliure, evitar deixar deixalles en llocs boscosos o que puguin provocar un incendi.