El projecte Nòmada, utilitza ampolles de plàstic de la Barceloneta per a fabricar calçat.

Aquest projecte, creat per la jove Loubna Barrohou, guarda relació amb el moviment #TrashtagChallenge.

Tiempo de lectura: 1



El projecte Nòmada, creat per la jove Loubna Barrouhou, desafia a eliminar escombraries dels espais naturals del món i se suma a una nova tendència de negocis socials i responsables amb el planeta. Els joves continuen mostrant la seva preocupació pel canvi climàtic als carrers, institucions i també l'han fet en Emprendre 24 Barcelona, on han presentat les seves idees de negoci per a reduir la petjada ecològica.