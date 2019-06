El programa 'Esfer@' segueix en manteniment per mal funcionament

Tiempo de lectura: 1



Per parlar sobre els problemes que ha comportat la plataforma digital Esfer@ en centres educatius de tota Catalunya tenim al Ramón Font, portaveu nacional d'USTEC. El programa Esfera no s'ha plantejat en el moment més oportú ni amb els recursos necessaris per que funcioni, perquè prèviament a la implementació d'aquest, hi hauria d'haver existit una previsió de les necessitats mitjançant unes enquestes a les persones afectades, també s'hauria de desenvolupar un programa, provar que funciona i un cop provada la qualitat del servei, implementar-lo amb els recursos suficients per preveure qualsevol cosa que pugui passar.

L'any passat ja va haver-hi problemes amb l'estabilitat del servei en les escoles primàries, i actualment, en temps de matriculacions, el programa està afectant les escoles secundàries, que no només afecta les matriculacions sinó també a les avaluacions finals de curs.