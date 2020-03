Preus de lloguer abusius

Lloguers abusius:



El preu del lloguer és abusiu i a pujat un 130%. Silvia Abadia ens explica aquesta situació. Una campanya anomenada TodasvsAzora, cerca manifestar-se per aquests preus abusius dels lloguers. Un grup de veïns a Badalona es van adonar que les noves propostes de renovació de contracte que els oferia la seva propietat, el fons voltor azora, eren molt elevades i completament abusives. La proposta oferia als propietaris a través d'un burofax una renovació del lloguer que passava dels 1000€ als 1800€. Després d'això, les veïnes es van començar a organitzar i es posen en contacte amb el sindicat de lloguers. En un primer moment, el sindicat es va organitzar amb aquesta campanya que al principi no es deia TodasvsAzora, i van veure que no sols hi havia pujades abusives, sinó que també hi havia clàusules fraudulentes dins dels contractes.



Una d'aquestes clàusules, oferia a els propietaris pujar de 1000€ a 1800€, però durant els tres primers anys, els feien una bonificació que els feia pagar 1400€. Aquesta clàusula és totalment fraudulenta pel fet que el decret aprovat el març passat, el govern central va establir que no pot haver-hi pujades interanuals dins dels contractes de lloguer més enllà del ITC.

Aquesta campanya ha passat de Badalona a estar en diverses ciutats expandint la seva influència. El sindicat ha demanat als diferents ajuntaments d'aquestes ciutats que segueixin unes mocions, que van ser aprovades a partir de les setmana passada. S'exigeix una regulació del lloguer pels alts preus actuals. Quan es parla d'una regulació de lloguers, és important que el preu del lloguer aquest vinculat als ingressos familiars, la renovació automàtica dels contractes.



Mes de 250 famílies han estat afectades per aquestes pujades. Azora compta amb més de 1600 habitatges en tot l'estat espanyol, per tant cataluña no és l'únic estat afectat per aquests preus abusius.