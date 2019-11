El preu de l'habitatge puja un 15,68% a Girona, la pujada més gran d'Espanya.

El preu mitjà de l'habitatge de segona mà a Espanya el mes d'octubre de 2019 va ser de 1.710 euros per metre quadrat, això suposa una pujada del 3,26% respecte a l'any passat. Segons Ferràn Font, director de pisos.com, Girona és on més ha pujat, un 15,68% més.

Barcelona és la segona ciutat més cara d'Espanya amb 4.513€/m2 només superada per Sant Sebastià amb 4.792€/m2