El preu del vandalisme ferroviari: 15 milions anuals

Els responsables de les empreses de transport públic (ATM, TMB, FGC, TRAM i Renfe) coincideixen en assenyalar el vandalisme com un dels principals perjudicis dels operadors d'arreu, i és aquesta la causa principal que ha impulsat la iniciativa coordinada per l'ATM, que pretén subratllar els assalts de grups organitzats a les instal·lacions ferroviàries com una de les principals causes de retards i fonts de pèrdues econòmiques d'aquests operadors. Parlem amb Antonio Carmona, Portaveu de Renfe Catalunya.