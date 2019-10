El presentisme: la síndrome del treballador present però absent

Ser a la feina no equival a treballar. Quan es dedica part de la jornada laboral a altres funcions que no són pròpies de la feina és el que en termes laborals es coneix com a presentisme. Segons un estudi d'Adecco del 2019, el 30,8% de les empreses espanyoles ha detectat pràctiques de presentisme. La direcció valora més les hores de presència que la quantitat i qualitat de treball realitzat. Parlem amb Eva Rimbau, professora dels estudis d'Economia i Empresa de la UOC.