Es presentarà la traducció al català de 'Gala i Dalí. A l'altre costat del mirall' a Figueres

Tiempo de lectura: 1



La Dominique de Gasquet, l'autora de 'Gala i Dalí. A l'altre costat del mirall' a Figueres, que recull els seus records sobre els Dalí i el de persones que treballaren per ells. Una de les singularitats d'aquest llibre és que s'aproxima al lector, a un món més íntim i quotidià de personatges tan rellevants com Salvador Dalí i Gala, i això ho fa de manera que persones que van conviure amb aquestes figures històriques, ens donen les seves vivències, com ara la Paquita Llorens.