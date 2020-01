Es presenta la primera edició de la Barcelona Wine week per donar promoció al vi espanyol

La primera edició de Barcelona Wine Week (BWW) té com a objectiu construir-se en la plataforma més gran per mostrar als operadors internacionals l'extensa oferta de vins de pràcticament totes les comunitats autònomes d'Espanya. Prop de 550 empreses participaran en el saló, en què estaran representades 40 Denominacions d'Origen (DO) espanyoles. Aquest esdeveniment busca rellançar el sector del vi espanyol al panorama mundial.

Barcelona Wine Week, organitzat per la Fira de Barcelona a través de la seva societat Alimentaria Exhibitions, aglutinarà i valorarà la varietat i la qualitat de l'oferta de les diferents zones vitivinícoles espanyoles, donant cabuda a tot tipus de cellers i especialitats. Aquest innovador esdeveniment de caràcter professional se celebrarà per primera vegada al palau 8 del recinte de Montjuïc de Fira Barcelona del 3 al 5 de febrer del 2020.

A partir d'un concepte i un format disruptius, el saló constituirà un recorregut sensorial pel territori. Així, l'espai expositiu estarà organitzat en dues grans àrees: la principal, BWW Lands, que reuneix als cellers organitzats per Denominacions d'Origen i altres segells de qualitat, així com als vins ecològics i biodinàmics, i BWW Groups & Complements, en la qual es troben grans grups de cellerers al costat d'empreses que ofereixen equips, accessoris i serveis orientats al sector. Així mateix, al saló hi seran representats els destil·lats, dins l'espai Barcelona Cocktail Art.

L'expositor està plantejat únicament per al sector professional, s'han tingut en compte a compradors i venedors, complint les seves peticions en un 90% revent la participació de 150 cellers i 300 inversors procedents de més de 50 països estratègics per al món del vi.

Espanya és el major exportador de vi del món, però des de la BBW opinen que li falta valor internacional, per la qual cosa la fira serà una plataforma excepcional per a donar-ho a conèixer. Per això, han creat tota una experiència sensitiva que transportarà als visitants a un passeig per les diferents regions del territori espanyol.

La intenció no és competir amb grans fires mundials del vi com ProWine o VinItaly, però sí que asseure's com una fira referent sense oblidar l'objectiu de la BBW, que no deixa de ser revalorar els cellers espanyols.

Parlem amb Marta Macías, manager de la Barcelona Wine Week