es posa en marxa la 8ª edició dels premis Innovacat

Ja està en marxa la 8a edició d’aquests premis que van néixer l’any 2005 per la inquietud de les empreses Benito i Bon Preu i l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu.

Després de 7 edicions, s’han sumat al projecte grans empreses de la comarca d’Osona, que avui han assistit a aquesta presentació on s’ha destacat que Innovacat manté els valors al llarg dels anys: la implicació amb el territori, el fet de premiar projectes que sorprenen per la seva innovació i el fet també que Innovacat ha sabut convertir-se en un espai de trobada tant d’empreses ja consolidades com d’empreses joves, realment a Innovacat el networking funciona. A dia d’avui els Premis Innovacat continuen sent els únics premis empresarials catalans organitzats per 7 grans empreses i una administració local que es concentren en un territori, en aquest cas Osona.

El Premis Innovacat son uns premis de caràcter empresarial, que a més de buscar premiar a les empreses innovadores del territori, des del seu naixement han buscat també crear xarxa entre les empreses participants. Mostra d’això en són algunes de les activitats que s’ofereixen als participants sota el paraigües de la marca Innovacat. Formació i assessorament per millorar la redacció de projectes i memòries i formació per millorar la presentació en públic dels projectes son dues de les activitats que Innovacat proposa. La formació també es dona en forma de premi, oferint en cada edició una sessió formativa dissenyada expressament pels projectes presentats de la mà d’experts i formadors d’alt nivell com Genís Roca, Xavier Marcet o Donna Pace entre d’altres.

Com a novetat d’aquesta edició destacar, d’una banda, un canvi en els socis del projecte, surt de la organització La Farga Group i entren les empreses Isern i Esbelt. D’altra banda, es fa un canvi en els premis, es mantenen les dues categories, jove i avança, i també els imports en metàl·lic, però s’elimina el viatge Innovacat. Es sumen però, dos accèssits valorats en 5.000€ cadascun que el jurat podrà atorgar a projectes que no resultin guanyadors però que es cregui que mereixen ser premiats.

Els Premis Innovacat compten també amb un premi al que s’opta de forma voluntària, és un pla d’acompanyament en la gestió empresarial de 20 hores de consultoria de la mà d’un professional expert. En total, s’atorguen 5 plans d’acompanyament entre les empreses que indiquen al full de sol·licitud que estan interessades a optar-hi.

Enguany es manté també una activitat que es va realitzar per primera vegada en l’anterior edició, és una trobada entre les empreses organitzadores dels premis i les empreses guanyadores de totes les edicions dels Premis Innovacat. Aquesta activitat busca mantenir viu aquest “esperit Innovacat” i poder veure com han evolucionat els projectes pels quals se’ls va premiar.

La presentació pública dels projectes presentats a aquesta edició dels Premis Innovacat 2020 es farà el dijous dia 4 de juny i l’acte de lliurament dels Premis Innovacat es celebrarà el dimarts dia 30 de juny de 2020.

Trobareu més informació dels premis a www.premisinnovacat.com