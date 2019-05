La policia local de Blanes lliure al voltant de 300 bicicletes per a colectius desfavorits

L'Ajuntament ha signat un conveni amb Càritas, que farà la gestió de trobar a les persones més adients per obtenir les bicicletes

El Sergent Javier Jarillo de la policia local de Blanes, sobre la iniciativa de donar 300 bicicletes per a col·lectius desfavorits, de les quals, s'ha fet una primera selecció sobre unes 600 bicicletes emmagatzemades al dipòsit municipal. Aquestes bicicletes són les que la policia retira de la via pública per diferents infraccions, i que acaben en el dipòsit i queden sense reclamació; amb una preparació prèvia, aquestes bicis s'enllisten abans de ser donades.