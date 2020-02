Podrien els vis cobrar per cuidar dels nets?

Gran part de l'avi del nostre país, té cura dels seus néts quasi cada dia, i el 45%, ho fa gairebé cada setmana. Si es calcula la mitjana de les hores dedicades per aquests avis als seus néts, dóna lloc a una jornada laboral de gairebé 30 hores. Això significa que molts avis i àvies fan una jornada laboral fent-se càrrec de l'atenció dels nets i se'ls hi hauria de reconèixer d'alguna manera pel que estan fent, ja que ho fan de manera altruista. Si les persones grans ho fan des de l'obligació, pot desembocar a factors de risc, on es pot viure com un deure i encara que no tenen l'obligació de cuidar els nets, molts avis i àvies es veuen amb l'"obligació moral i emocional d'ajudar els seus propis fills, a causa de les circumstàncies socials, laborals i econòmiques particulars de cada família. Per això, actualment les àvies i els avis són una peça clau en l'estructura de la majoria de famílies i no es veuen amb la capacitat de dir que no. Segons diversos estudis, aquesta síndrome provoca en la gent una gran dosi d'esgotament, estrès i ansietat, a més d'una intensificació de la hipertensió o de l'artrosi. La natalitat s'ha endarrerit els últims anys i, per tant, cada vegada més els avis són una mica més grans i és bastant probable que aquests avis cuidadors tinguin més mala salut física que els que no són cuidadors i que necessitin més tractament farmacològic.

Parlem amb Benja Anglès, professor de dret i ciències polítiques de la UOC.