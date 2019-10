El poder transformador dels jocs en la societat i les empreses

Els jocs, i en concret, els videojocs, tenen actualment una gran presència i impacte a la societat. Experts en l'àmbit internacional treballen per fer evolucionar la tecnologia que envolta aquest món i per entendre la relació que es crea entre la persona i l'ordinador mentre es juga. Aquests experts es reuniran a Barcelona del 22 al 25 d'octubre per analitzar aquestes i altres qüestions, a la sisena edició del Congrés CHI OLAY 2019, i en el III Simposi Internacional de Ludificació i Jocs per a l'Aprenentatge. Parlem amb Joan Arnedo, professor i investigador dels estudis d'informació multimèdia i comunicació de la UOC.