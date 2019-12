El 49% de la població mundial és ecoresignat, no té interès a adoptar mesures per a millorar el medi ambient

Tot i que el consum sostenible i la consciència ecològica guanyen dia a dia, la veritat és que el 49% de la població mundial és eco resignat, gairebé la meitat de la població total es resigna al que pugui fer el planeta amb ells, sobretot el medi ambient, consumidors que no tenen gaire interès pels reptes mediambientals als quals s'enfronta el món i no realitzen cap mesura per a millorar. A l'Europa occidental, aquest col·lectiu representa el 37% dels consumidors, es caracteritzen per tenir consideracions pròpies per a implicar-se davant la preocupació mediambiental, com la falta de temps, fons i energia, perquè moltes accions ecològiques són incòmodes o demanen temps per part del consumidor. A l'Estat espanyol, la consciència mediambiental no és gaire estesa, els consumidors no prenen la iniciativa a l'hora d'emprendre accions, sinó que, en realitat s'adapten a normatives, com el pagament per les bosses de plàstic. El predomini del consumidor eco resignat a l'Estat espanyol és el baix interès institucional per adoptar mesures, la manca de propostes del sector privat, la situació econòmica i la racionalitat del consumidor sumat a aspectes educatius i culturals. També trobem els eco actius, que representa només el 16% dels consumidors globals, cerca estratègies per a reduir el nivell de rebuig de plàstics sempre o de manera molt freqüent i té estratègies actives per a millorar el medi ambient. Té el doble de probabilitats d'evitar la carn, les ampolles i els envasos de plàstic. Encara que es podria pensar que són els joves els qui formen part del segment més actiu perquè estan més interessats per aquest tema i tenen l'energia per a desenvolupar accions a favor del medi ambient, són les persones més grans de 50 anys el segment de població més ecoactiu

Parlem amb Neus Soler, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC i experta en consum.