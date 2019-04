El 50% de la població espanyola necessita un tractament dental

Tiempo de lectura: 1



El Dr. Juan Delgado, ens comenta algunes de les mesures que gràcies a la tecnologia, la gent amb por al dentista pot pal·liar aquesta fòbia fàcilment. Alguna d'aquestes mesures són mostrar prèviament quines tècniques utilitzarà el dentista, cirurgia guiada per ordinador el que impulsa que és facin cirurgies més precises i tranquil·litzar el pacient. Implementar la tecnologia és una de les moltes mesures que proposen com ara l'ús de tecnologia VR per poder evadir-se del dentista i pot veure una sèrie de televisió o pel·lícula.