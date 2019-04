La pirateria ha caigut un 12% des de l'any 2015.

Tiempo de lectura: 1



En tres anys els índexs de pirateria a Espanya han caigut un 12%, segons les dades de l’Observatori de la pirateria i hàbits de consum de continguts digitals 2018, informe elaborat per la consultora independent GfK. Els dos sectors en què s’ha registrat un descens més acusat de la pirateria el darrer any han estat les sèries i les pel·lícules, amb davallades de 13 i 12 punts percentuals, respectivament, en comparació de l’any 2017. El desembarcament a partir del 2015 de plataformes com ara Netflix, Amazon o HBO i la consolidació de models de subscripció a preus assequibles expliquen, entre altres raons, aquest descens de la pirateria a l’Estat, segons Elena Neira, professora de la UOC experta en plataformes audiovisuals. El 26 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Propietat Intel·lectual.

Segons les dades de l’Observatori, durant l’any 2018 es van registrar 4.348 milions d’accessos il·legals a continguts culturals, fet que significa que cada dia es van fer, de mitjana, 11,9 milions de baixades il·legals, és a dir, 8.272 baixades per minut. Malgrat aquestes xifres tan altes, la pirateria ha anat baixant des que el 2015 van irrompre plataformes audiovisuals que per un preu molt assequible permetien accedir a continguts diversos per mitjà de multiplataformes i sense riscos.