Pinten dibuixos als passos de vianants de Roquetes per millorar l'autonomia de les persones amb autisme

Els pictogrames descriuen les accions per travessar el carrer amb seguretat i volen donar visibilitat al col·lectiu

De que tracta aquest proyecte?

ACN Roquetes.-L'Ajuntament de Roquetes (Baix Ebre) senyalitzarà tots els passos de vianants que donen accés als centres escolars, instal·lacions esportives i edificis municipals, amb una sèrie de pictogrames, que afavoreixen l'autonomia i la seguretat viària de les persones que tenen diagnosticat un Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA). Els dibuixos van acompanyats de textos com "Atura't", "Mira", "Cotxe aturat" i "Creua", i descriuen la seqüència de les accions que cal fer per travessar el carrer. Són de clor blau perquè és el que més ràpidament identifiquen els autistes. El projecte s'ha fet en col·laboració amb TeaVial, una associació de Sevilla sense ànim de lucre que treballa per donar visibilitat al col·lectiu TEA i millorar la seva autonomia.

Aquest projecte ha estat realitzat per a ajudar a les persones amb autisme i que els sigui més fàcil de percebre el pas de vianants a l'hora d'anar pel carrer. L'autisme és un trastorn psicològic que es caracteritza per la intensa concentració d'una persona en el seu propi món interior i la progressiva pèrdua de contacte amb la realitat exterior. Per tant, aquestes persones tenen dificultats per a percebre certes coses al seu voltant i gràcies a aquest projecte se'ls pot ajudar. Per evitar posibles accidents amb aquestes persones, l’ajuntament de Roquetes a optat per aquesta solució. Recordar que el 2 de abril es el día en el que se recuerda a las personas que viven con esta condición.