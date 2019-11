Per segon any consecutiu, s'amplia la diferencia entre el salari mitjà espanyol i de l'Unió Europea

El salari mitjà ordinari brut en els 28 països de la Unió Europea és de 2.091 euros mensuals, encara que la remuneració espanyola és de 1.658 euros per mes, un 20,7% més baix. Tot i el desavantatge en comparació amb la remuneració mitjana europea, Espanya segueix col·locada en una situació intermèdia, torbant per sota seu 15 països on els seus salaris mitjans són inferiors. Espanya es veu en un gran desavantatge respecte als països més avançats de la Unió Europea, un gran exemple d'això és la desproporcionada diferència amb Alamània d'un 40,7%. Parlem amb Javier Blasco, director de Adecco Group Institute