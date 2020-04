per què no hi ha test de coronavirus per a tots?

Els test de coronavirus s'han tornat en peça clau per controlar la pandèmia de la Covid-19. Com són? per què no hi ha per a tots?

Hem parlat amb l'Antoni Torres, farmacèutic i president de l'associació de farmàcies de Barcelona i també de la federació d'associacions de farmàcies de Catalunya "no hi ha test per a tots per una falta de previsió, hi ha alguna cosa que també ens ha perjudicat en aquest cas, la producció està centrada en Xina, és la nostra planta de producció que s'uneix al fet que la nostra producció d'aquests elements al nostre país és practicament nul·la, és la meva opinió". explica "hi ha una cosa clara, si no hi ha màscares per a tots qui té preferència, perquè les persones de primera línia i persones vulnerables. La pregunta és, per què hem arribat a haver de triar a qui donar material de protecció?"

Els test ràpids poden detectar el virus en menys temps que a través de PCR, sorgeix una pregunta: Per què no s'han utilitzat abans? La resposta és que no s'ha pogut. Fins que no s'ha comptat amb un bon nombre de pacients infectats, no ha estat possible desenvolupar-los per a poder caracteritzar els anticossos. No obstant això, la PCR és una prova de diagnòstic directe i sí s'ha pogut fer des del primer moment en què es va seqüenciar el virus.

La investigadora del ISCIII indica que, a diferència de la PCR, els test ràpids no identifiquen l'ARN del virus, sinó que usa dos mètodes diferents:

-A través d'una mostra de sang, són capaces de detectar anticossos produïts enfront del virus.

-A través de mostres respiratòries d'exsudat nasofaringi, poden detectar proteïnes del virus.



Aquests test es basen en una inmunocromatografía en paper, és a dir, una plataforma que té “pegades” les proteïnes del virus per a detectar anticossos o anticossos específics per a descobrir les proteïnes del virus. El seu funcionament és similar al dels test d'embaràs.

La seva rapidesa serveix de gran ajuda en aquests moments, ja que presenta un gran avantatge en la situació actual: es poden realitzar en el domicili d'un cas sospitós. Encara que sempre ha d'estar sota la supervisió d'un professional sanitari, ajuda a no saturar els hospitals.

Gràcies a aquestes eines ràpides es podrà millorar el garbellat en la població i limitar els assajos de PCR només a aquells pacients que, amb simptomatologia, donin un resultat negatiu mitjançant els test ràpids. Això permetrà alliberar professionals i recursos en el Sistema Nacional de Salut.