Com cada dilluns, el nostre Alfred López, 'El listo que todo lo sabe' ens omplirà de nous coneixements i curiositats. Avui parlarem sobre el significat i origen de les expressions:

-Per què es diu ‘Óscar’ a les estatuetes de l'Acadèmia estatunidenca de cinema?

Els Premis Oscar van ser lliurats per primera vegada el 16 de maig de 1929 per l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques. L'estatueta va ser dissenyada per Cedric Gibbons, el director artístic de Metre Goldwyn Mayer i esculpida per George Stanley.

Al principi estaven fetes de bronze massís banyat en or, i encara que durant la Segona Guerra Mundial van passar a fer-se de guix pintat a causa de l'escassetat de materials, en l'actualitat estan fetes de metall amb un bany d'or. Mesura al voltant de 34 centímetres i pes prop de quatre quilos.



-Quan a Chaplin li van concedir un Oscar honorífic per a no donar-li quatre de diferents categories

El 16 de maig de 1929 es va celebrar, en el saló Blossom de l'Hotel Hollywood Roosevelt, la primera cerimònia dels Premis de l'Acadèmia al Mèrit (no rebria oficialment el nom de Premis Oscar fins a 1939) en la qual es volia guardonar a aquells professionals i pel·lícules que més havien destacat entre totes les estrenades des de l'1 d'agost de 1927 al 31 de juliol de 1928.

-L'únic cas d'un nominat a l'Oscar a millor actor principal i de repartiment per una mateixa interpretació

En les nominacions del 17è lliurament dels Premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques, que corresponia a les pel·lícules estrenades en 1944, es va produir un fet insòlit que no s'ha tornat a repetir al llarg de la història els Premis Oscar:

Barry Fitzgerald va ser nominat en les categories de ‘millor actor principal’ i ‘millor actor de repartiment’ però amb la peculiaritat que ambdues les va rebre per un únic paper: el que va realitzar en la pel·lícula ‘Going My Way’ (Seguint el meu camí) on interpretava el personatge de l'entranyable ‘pare Fitzgibbon’.