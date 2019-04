Per què se celebra el Dia del Llibre el 23 d'abril si Cervantes ni Shakespeare van morir aquest dia?

Tiempo de lectura: 2



Cada 23 d'abril se celebra en tot el planeta el ‘Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor’ des que es va acordar en 28a reunió de la UNESCO, celebrada a París entre el 25 d'octubre i 16 de novembre de 1995, que així fos. Els arguments aportats per l'organització dedicada al foment de l'Educació, la Ciència i la Cultura, pertanyent a l'ONU va ser (segons dicta el punt 3.18 de la resolució allí acordada) perquè el 23 d'abril de 1616 van coincidir els decessos de Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega.

Però curiosament, el creure que en aquesta data exacta van morir tres dels literats més insignes i universals tant de la llengua espanyola com de l'anglesa, ha estat un error que es porta cometent des de fa moltíssim temps.

D'una banda, demostrat ha quedat que Miguel de Cervantes Saavedra no va morir un 23 d'abril, sinó el dia anterior, però durant llarg temps va figurar aquesta data pel fet que per aquella època era costum consignar com a data de la defunció la de l'enterrament, en aquest cas el dia després d'haver expirat. I així figura en el registre del ‘llibre de difunts’ en l'arxiu parroquial de l'església de Sant Sebastià en el madrileny carrer d'Atocha (llibre 4t foli 270).

D'altra banda també ens trobem amb el reiterat error de situar la defunció de William Shakespeare en el 23 d'abril de 1616, però aquesta és una veritat a mig fer, pel fet que aquesta data estava regida pel calendari julià, utilitzat en aquells dies a Anglaterra i si haguéssim de quadrar-lo amb el nostre calendari (calendari gregorià) resulta que l'escriptor anglès havia mort onze dies més tard: el 3 de maig.

Finalment ens queda l'escriptor d'origen peruà Inca Garcilaso de la Vega de qui també es diu que va morir el 23 d'abril de 1616, però són molts els experts i historiadors que indiquen que no es pot saber la data exacta, pel fet que existeixen inscripcions en el qual apareix la data 22 d'abril, unes altres el 23 i fins i tot alguna del 24, per la qual cosa és molt difícil constatar quin va ser el dia exacte (possiblement, igual que el cas de Cervantes, mort el 22 i enterrat el 23 o fins i tot mort el 23 i enterrat el 24).

De totes maneres, i malgrat no coincidir realment les dates, es va decidir que el 23 d'abril havia de continuar sent el declarat ‘Dia Mundial del Llibre i del Dret d'Autor’ que se celebra anualment.

Cal destacar que, molt abans de ser declarat per la UNESCO a nivell mundial, el 23 d'abril ja se celebrava a Espanya el Dia del Llibre, des que comencés a realitzar-se a Barcelona gràcies a una iniciativa duta a terme per l'escriptor Vicent Clavel Andrés.