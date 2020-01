Pediatres alerten de la mancança de finançament a certes vacunes

El Ministeri de Sanitat va acordar a finals de 2019 amb les comunitats autònomes, un calendari vacunal que estarà vigent durant aquest any. No obstant això, existeixen diverses diferències entre el que finançarà l'Estat i les recomanacions dels pediatres, que un any més han publicat el seu particular calendari. Les disparitats més notòries estan en l'absència d'una vacuna contra la meningitis B i contra el rotavirus. "S'estima que es fes un esforç econòmic col·lectiu, per part de les comunitats autònomes i el Ministeri, que permeti el finançament d'un calendari sistemàtic complet per als nens que viuen a Espanya", assegura l'Associació Espanyola de Pediatria. La gravetat de la mancança de vacunes no és perquè no hi hagi, sinó perquè no s'hi han inclòs en el calendari de vacunes finançades. Cada any, quan surt el nou calendari de recomanacions vacunals, recomanen certes vacunes que no són finançades. Les vacunes que són finançades són les màximes que es poden finançar.

Des del Ministeri s'assegura que els informes dels quals disposen conclouen que no són cost-efectives com per a finançar-les i, no obstant això, Sanitat ha permès la seva compra en les farmàcies sota un preu que hauran de pagar íntegrament els pares. Les pautes de vacunació per al meningococ B són tres dosis dividides entre els 3, 5 i 12 mesos d'edat i cadascuna de les dosis val 106,15 euros. En el cas del rotavirus, cada dosi és de 93,66 euros per al Rotarix amb un total de 187,32 euros. "La situació epidemiològica actual mostra un descens del nombre de casos per meningococ B", defensa Sanitat, que no finança la vacuna. Encara ser malalties molt greus, com tenen una incidència relativament baixa de cost benefici, no surt a favor de finançar la vacuna.

Unes altres de les absències que lamenten els pediatres són la vacunació de la tos ferina en els adolescents i la del papil·lomavirus humà en nens de dotze anys. Els pediatres consideren oportú tornar a vacunar perquè «la immunitat enfront de la tos ferina és de durada limitada». Aquesta situació de falta d'equitat també és criticada des de l'Associació de Pediatria, els qui consideren que el calendari vacunal hauria de ser únic. "Així es mantindria el principi d'igualtat en l'oferta de salut", assenyalen.

Parlem amb Doctor Pepe Serrano, de la societat Catalana de Pediatria.