El passeig de la Fama de les arts a les Rambles

Aquest passeig de la fama comptarà amb codis QR per cada un dels artistes per descobrir més sobre la seva vida i obra.

En Toni Albadadejo, vicepresident de l'associació d'empreses de teatre de Catalunya, durant el dia mundial del teatre cada any volien ell i l'ADETCA volien commemorar-ho amb algun acte significatiu, per recordar a artistes catalans, i com a basant-se en els americans, han volgut fer un passeig de la fama i convertir les Rambles, en les Rambles de les arts.

Aquest homenatge té com a objectiu el recull d'artistes històrics, i congregar els seus noms en un sol punt, aprofitant a més a més la gran circulació de turistes, i tornar-ho mediàtica.