El Parlament Europeu dona definitivament llum verda a l'Article 13

L'Edu Porta com cada dimarts ens porta la actualitat de les noves tecnologies, i sobre com el seu ús ens pot canviar el futur.

El nostre expert en tecnologia, Edu Porta avui ens parlarà sobre el nou article 13 que ha aprovat l'Unió Europea, sobre la Keynote d'Apple on han presentat els seus nous serveis: Apple Arcade i Apple TV+, sobre que el mòbil Nokia 7 Plus va enviar ubicacions y números SIM sense xifrar a un servidor xinés, la Unió Europea multa a Google amb 1.500 milions per practiques abusibes amb altres anunciants, y que Android a Europa preguntarà als usuaris si volen utilitzar Google o un altre servidor.