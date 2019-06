El Parc Natural del Montseny posa en marxa un centre per a la recerca en ciències naturals

El Parc Natural del Montseny disposa d’un centre per a la recerca i centre per a investigadors per a fer-hi estades i estudiar l’entorn de l’espai natural

Es tracta de l’Estació Biològica del Montseny, dos equipaments de la Diputació de Barcelona, un situat a Fontmartina, al municipi de Fogars de Montclús, i el segon, l’alberg del Puig, a Sant Marçal, gestionada per l’Institut Català d’Ornitologia (ICO).

Els nous equipaments per a la recerca del parc Natural del Montseny han estat presentat aquest dijous pel diputat adjunt d’Espais Naturals en funcions, Jesús Calderer, el director del parc natural del Montseny, Lluís Martínez, i el president de l’Institut Català d’Ornitologia, Jordi Baucells, juntament amb altres persones del món científic, entre els quals l’investigador del Museu de Ciències Naturals de Granollers, Constantí Stefanescu, el biòleg de la UB i membre del GRENP (Grurp de recerca de l’Escola de Natura de Parets del Vallès), i Daniel Guinart, biòleg del Parc Natural.

L’antic xalet forestal de Fontmartina és una edificació construïda als anys seixanta del segle passat pel Patronat de la Muntanya del Montseny, i que fins al 2009 va acollir les oficines del parc Natural. Les obres de condicionament que s’hi ha realitzat han convertit aquest edifici en un centre per a la recerca i que disposa de sales de reunió i treball així com allotjament per pernoctació amb capacitat per a 14 persones, amb serveis de cuina totalment equipada, a més de connexió a internet.

El segon equipament és l’alberg del Puig, situat a sant Marçal, a 1.090 metres d’altitud, que compta amb unes instal·lacions equipades per a fer-hi estades amb capacitat per a 12 persones, així com una sala per a grups de treball. Aquest edifici, ja havia funcionat com des de la dècada dels 90 com a alberg dedicat a estades a la recerca o a la formació i divulgació científiques.

La gestió d’aquests dos equipaments correspon a l’ICO, que assumeix les despeses d’explotació així com del seu manteniment. Des de la seva posada en servei a principis d’aquest any, en aquesta estació s’hi ha començat a realitzar diverses activitats amb la intenció de que la seva oferta de caire científic es vagi consolidant i ampliant a altres camps de l’estudi de les ciències naturals.

L’objectiu de l’estació es que aquest esdevingui un centre de referència en els camps de la recerca, la formació i divulgació del món de les ciències natals no només a Catalunya, sinó també en l’àmbit internacional.

El pla especial del parc del Montseny, aprovat el desembre de 2008, classifica Fontmartina com a dotació del parc li assigna un ús científic. D’acord amb aquesta determinació del Pla, en aquest centre s’hi ha executat obres de rehabilitació i adequació amb l’objectiu d’esdevenir un centre de promoció per a la recerca.