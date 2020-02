El parc agrari del baix Llobregat organitza una festa per donar a coneixer les varietats de verdures.

La festa del projecte BRAAVA tindrà lloc a la Masia de Can Comas (Camí de la Ribera, s/n el Prat de Llobregat), seu del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, entre les 10 i les 15 h, amb xerrades sobre alimentació saludable i tallers per a tots els públics on es podran veure i aprendre a cuinar aquestes verdures tant interessants dels del punt de vista nutricional. El programa també inclou la presentació del col·lectiu gastronòmic Sabors de l’Horta 2020 així com degustació de tapes.

La col és una de les espècies cultivades que presenta major diversitat morfològica de la part comestible. Així, varietats com la col de cabdell, col paperina, coliflor, col de Brussel·les, col llombarda, bròquil o brocolini descendeixen d’una mateixa espècie silvestre (Brassica oleracea L.), la qual ha estat modelada en diferents direccions segons les seleccions realitzades pels agricultors de cada territori.

El Projecte BRAAVA és una iniciativa que està desenvolupant la Fundació Miquel Agustí, impulsada pel Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, amb l'objectiu d'introduir noves varietats de bràssiques amb alt calor afegit i adaptades a la zona del Baix Llobregat, com a opció per a la diversificació productiva i econòmica del sector hortícola del Parc Agrari del Baix Llobregat.

Gastronomia amb Sabors de l’Horta 2020

En el bloc gastronòmic, el Consorci de Turisme del Baix Llobregat presentarà el col·lectiu Sabors de l’Horta 2020, un projecte en el que hi participen els restaurants del Baix Llobregat i que comptarà amb la dinamització del cuiner i presentador de televisió Marc Ribas.

En aquesta activitat es podran tastar tapes elaborades amb algun dels productes que s’estan cultivant en el projecte BRAAVA com el bròquil de santa Teresa, el bròquil de desembre, cheddar, grafity o flower sprout, entre d’altres, i degustar vins i cerveses locals. Els diners recollits amb la venda dels tickets de les tapes s’entregaran al projecte solidari Magic Line de Sant Joan de Déu.