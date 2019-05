La paraula 'nefasto' relacionada amb el calendari de comerç a l'Antiga Roma

Tiempo de lectura: 1



Avui a la secció del 'Listo que todo lo sabe', parlarem sobre l'origen del terme 'nefasto', terme utilitzat que alguna cosa, o algú és pèssim o detestable; doncs, el seu origen prové de l'Antiga Roma, on els dies que es recomanava comerciar s'anomenaven 'fastos', però els dies que no es recomanava se'n deien 'nefasti'. També parlarem de la curiositat del per qué en els ascensors sempre hi ha miralls, que en un primer moment podem pensar que era per una causa estètica, però la veritat és molt diferent, que a més d'una forma 'd'entreteniment', també serveix per combatre la claustrofòbia, on el mirall, dóna amplitud a l'espai de l'assessor. I per últim, portem una expressió molt utilitzada com ara 'la punta del iceberg', aquesta expressió l'utilitzem per a referir-nos que una cosa és una petita part d'un conjunt; utilitzem aquest símil de forma que quan veiem un iceberg, només veiem la part exterior d'aquest, doncs el gruix del cos gelat està per sota del mar, ho sigui que no el podem veure.