La paraula 'Diantre' va vindre des del francès com a eufemisme de Diable

Tiempo de lectura: 1



Avui a la secció del 'Listo que todo lo sabe', parlarem sobre l'expressió 'tajada' quan ens emborratxem, que ve d'aquell menjar com formatge o embotits que acompanyàvem després de beure algun líquid; amb el temps, el significat de la paraula 'tajada' va anar canviant i va començar a denominar-se també per les begudes alcohòliques. També portem avui l'origen de la paraula perfum, aquella essència que desprèn una olor agradable, paraula que ve del llatí 'perfumum', del prefix 'per-' (a través) i 'fumum' (fum), el que significava que l'origen venia de la crema de plantes oloroses i la fragància que desprenien al foc. Per últim, parlarem d'on surt l'exclamació '¡Diantres!', l'origen d'aquesta paraula comença al voltant del segle XVI com a paraula que substituïa altres exclamacions, en tot cas '¡Demonios!'; això es deu perquè es creia que si es nomenava al diable, coses malignes podrien ocórrer.