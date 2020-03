"Onward", la nova, quasi, obra mestre de la factoria Pixar

Víctor Esquirol, crític de cinema, ens explica avui en La Linterna Catalunya les tres grans noves estrenes d'aquesta setmana:

Onward:

La pel·lícula es desenvolupa en un món de fantasia suburbana on no existeixen éssers humans, poblada per elfos, trolls, sirenes i fades, on els unicorns i pegasos són tan comuns com els rosegadors. Dos germans elfos adolescents s'embarquen en una cerca per a descobrir si encara hi ha màgia en el món per a passar un dia amb el seu pare, qui va morir quan eren massa joves per a recordar-lo, encara que tornaven amb la seva mare. Però hi ha una amenaça més gran que els faran embarcar en una aventura, perdent el sentit de la màgia. Els Lightfoots necessiten buscar al pare que va morir, portar-lo de tornada a casa i recuperar el sentit de la màgia.

Blooshot:

Ray Garrison és un soldat caigut en combat. Lluny d'acceptar la seva pèrdua, la corporació Rising Spirit Technologies utilitza la nanotecnologia per a convertir-li en una màquina de matar biotecnològica i sobrehumana anomenada Bloodshot, capaç d'augmentar la seva força, els seus reflexos i la seva capacitat de cicatrització. D'aquesta manera, Garrison adquireix poders especials que li fan pràcticament indestructible. L'organització controla el seu cos i la seva ment i Ray no sap què és real i què és producte de la seva imaginació. Però quan Garrison comença a recordar qui era abans i que en una vida anterior va tenir una esposa, decidirà trobar la veritat costi el que costa i caigui qui caigui.

Greener Grass:

Jill i Lisa viuen en les seves llars perfectes, en un idíl·lic barri residencial, amb les seves respectives meravelloses famílies i les seves dents perfectament alineades. Mentre competeixen per l'excel·lència, fan el possible per a mantenir les aparences, fins i tot quan les coses es tornen una mica estranyes. Quan Jill li ofereixi a Lisa el seu bebè nounat en un gest aparentment altruista, la paranoia envairà a Lisa fins a límits insospitats.